Медведев в Киргизии побеседует с Жээнбековым и встретится с главами кабминов стран ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.

Также российский премьер проведет отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Кроме того, у главы кабмина запланированы отдельные встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым.

Ожидается, что по окончании рабочей программы Медведев посетит международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.

Межправсовет ЕАЭС

Медведев в четверг вечером рассказал журналистам, что обсудит с коллегами по ЕАЭС такие актуальные вопросы, как пошлины и маркировка товаров. "Собираются главы правительств, рассматриваются все насущные, важнейшие вопросы нашего большого евразийского проекта, - сказал он. - Там и вопросы, связанные с пошлинами, вопросы, связанные с маркировкой, и ряд других, в том числе внесенных по инициативе различных сторон". По словам Медведева, ценность формата межправительственного совета заключается в том, что любая сторона выносит на рассмотрение вопрос, который имеет очевидное экономическое и социальное звучание в конкретной стране, и на уровне глав правительств этот вопрос сразу же рассматривается. "Я уверен, завтра [в пятницу] должны быть серьезные, полноценные обсуждения", - отметил глава кабмина РФ.

"В повестке встречи [глав правительств стран ЕАЭС] - актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, - сообщили в пресс-службе правительства РФ. - Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка Союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики".

На заседании планируется подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Союза, которое вводит разрешительный порядок транзита соответствующих категорий товаров, регламентируется взаимодействие уполномоченных государственных органов, в том числе информационный обмен о возможных злоупотреблениях хозяйствующих субъектов. Участники встречи планируют подписать протокол о внесении изменений в Договор об объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить Концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.

Как сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, для формирования в рамках ЕАЭС общего финансового рынка к 2025 году и в развитие подписанного председателями центральных (национальных) банков стран Союза 6 ноября 2018 годы. Соглашения о гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС в сфере финансового рынка планируется утвердить график совместной работы на этом направлении до 2025 г.ода "Документ фактически является "дорожной картой" по сближению норм и стандартов в финансовой сфере, - пояснил он. - Следующим этапом станет утверждение Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС".

Главы правительств также обсудят ход работы над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, призванного способствовать устранению препятствий во взаимной торговле государств-членов такой продукцией. "Согласована большая часть разделов проекта соглашения, остаются отдельные вопросы правового характера, которые будут доработаны экспертами", - добавил Приходько.

События в Киргизии

Медведев выразил надежду на то, что события последних дней в Киргизии не станут негативным фоном предстоящего заседания. Он подчеркнул, что задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом этой республики, но в Москве наблюдают за ситуацией и рассчитывают, что она будет развиваться в рамках правового поля. "Кыргызстан - наш крупный партнер, наши друзья здесь живут", - пояснил Медведев, отметив, что Бишкек участвует в Евразийском экономическом союзе и входит в ОДКБ.

"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть и экономической нестабильности в стране, - сказал он. - Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, в том числе ударит даже и по нашему евразийскому проекту".

По словам премьера, Москва внимательно наблюдает за ситуацией. Медведев сообщил, что в четверг утром он разговаривал на эту тему с премьер-министром Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым, с которым продолжит общение также в пятницу. Кроме того, у премьер-министра РФ на 9 августа запланирована и встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. "Естественно, мы этих вопросов тоже коснемся", - заметил Медведев.

"Будем надеяться, что все те процедуры, которые будут происходить, в дальнейшем будут основываться на строгом соблюдении местного законодательства - и уголовного, и уголовно-процессуального, ну и самой Конституции страны, потому что там также заложены ответы на многие вопросы, которые сейчас стоят", - подчеркнул глава российского правительства. "Все остальное [что касается ситуации в Киргизии] - это дело наших киргизских коллег", - добавил премьер-министр РФ.

О ситуации в Киргизии

7 августа спецназ Киргизии начал операцию по задержанию экс-президента Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. Пострадали, по последним данным, 98 человек. Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

В четверг к операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате после штурма его резиденции бывший глава государства был задержан.

Сторонники задержанного экс-президента предпринимают попытки прорваться в столицу с юга, сообщили ТАСС в МВД республики. Местные СМИ говорят о столкновениях сотрудников милиции с поддерживающими Атамбаева людьми в расположенных к югу от Бишкека селах.