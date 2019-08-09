Постпред РФ в Женеве надеется на формирование конституционного комитета Сирии в сентябре

ЖЕНЕВА, 9 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов выразил надежду, что о создании конституционного комитета Сирии будет объявлено в сентябре. С такими словами дипломат выступил в пятницу на пресс-конференции в Женеве.

Гатилов напомнил об активных усилиях, предпринятых российской дипломатией в целях содействия решению проблем, связанных с созданием комитета. "Состоялся ряд консультаций, наши представители посетили Дамаск и Анкару в целях завершения [формирования] списка конституционного комитета", - сказал он. Постпред РФ подчеркнул, что "следующим шагом должно стать объявление спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном о создании конституционного комитета в Женеве". "Надеемся, что это произойдет в сентябре", - резюмировал глава российской дипмиссии.

Решение о создании конституционного комитета принято в конце января 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Однако с тех пор шли дискуссии о его персональном составе.