МИД России призывает сохранять конструктивность на переговорах в ООН

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Все страны, которые участвуют в переговорах по международной информационной безопасности под эгидой ООН, должны проявлять конструктивность и не ставить интересы региональных группировок выше многостороннего процесса. Такое мнение высказала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", комментируя июльскую встречу стран-участниц разведывательного альянса "Пять глаз".

"Складывается впечатление, что активность альянса в вопросах международной информационной безопасности - это просто попытка сплотить ряды в преддверии нового этапа ооновских переговоров по этой теме, которые вступят в активную фазу в сентябре. Мы считаем, что сейчас всем участникам этих переговоров стоит проявлять конструктивный настрой и не противопоставлять региональные альянсы многостороннему процессу под эгидой Организации Объединенных Наций", - сказала она.

Захарова отметила, что объективность представленных публике выводов встречи альянса не может не вызывать сомнения. "Такого рода встречи могут только настораживать те государства, которые в них не участвуют, особенно если вспомнить известное разоблачение Сноудена о масштабной скрытой слежке, которую спецслужбы членов вот этих самых "Пяти глаз" ведут за гражданами других государств, в том числе непосредственно в странах ЕС", - добавила она.

В альянс по обмену разведывательной информацией под названием "Пять глаз" входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.