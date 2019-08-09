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Официальный представитель МИД РФ проведет брифинг 15 августа в Оренбурге

Брифинг пройдет на площадке международного молодежного форума "Евразия Global"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Следующий брифинг МИД РФ для российских и иностранных журналистов пройдет 15 августа в Оренбурге на площадке международного молодежного форума "Евразия Global". Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Планируется, что наш следующий брифинг состоится 15 августа в четверг, и пройдет он в городе Оренбург, где 12-18 августа состоится международный молодежный форум Евразия Global", - сказала Захарова. Дипломат добавила, что в форуме примут участие порядка тысячи молодых людей из ста стран мира.

Это не первый выездной брифинг официального представителя российского внешнеполитического ведомства. Департамент информации и печати МИД РФ проводил такой формат мероприятия для журналистов во Владивостоке, Керчи, Коктебеле, Калининграде, Санкт-Петербурге, Самаре, Севастополе, Сочи, Ялте.

Теги
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