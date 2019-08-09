Захарова: Россия призывает участников конфликта в Йемене решить его путем переговоров

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Россия призывает стороны вооруженной конфронтации в йеменском городе Аден отказаться от разжигания конфликта и преодолеть противоречия путем переговоров. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы призываем участников возникшей в Адене вооруженной конфронтации отказаться от эскалации насилия, преодолевать имеющиеся разногласия мирным переговорным путем. При этом мы убеждены, что вопросы будущего государственно-территориального устройства будут решаться только после завершения разгоревшегося в 2014 году военно-политического конфликта посредством налаживания диалога с вовлечением в него всех ведущих политических сил страны на основе баланса их законных интересов и озабоченности", - отметила Захарова.

По ее словам, Россия "продолжит этому всемерно содействовать, поддерживая активные конструктивные контакты со всеми без исключения группами йеменского общества, представителями других государств региона, а также спецпосланником генсекретаря ООН по Йемену".

"Продолжение подобной междоусобицы на руку лишь террористическим группировкам, покончить с которыми можно только совместными усилиями всех йеменцев", - добавила она.

Ситуация в Йемене

Ранее отряды сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) попытались захватить президентский дворец "Эль-Маашик" в Адене, где шли ожесточенные бои с применением танков и тяжелых орудий. Поступали сведения о перестрелках у здания Центробанка, Судебной палаты и казарм Бадр.

Позже ЮПС потребовал отстранить от власти президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). В свою очередь правительство Йемена обратилось в четверг к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с просьбой срочно вмешаться в события и остановить конфликт, возложив ответственность за его последствия на сепаратистов.