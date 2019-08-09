МИД РФ считает полезным обмен данными между РФ и КНР о вмешательстве в их внутренние дела

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Обмен информацией между Россией и Китаем по фактам вмешательства западных стран в протесты в Гонконге и митинги в Москве был бы полезным для стран. Такое мнение в пятницу высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы, действительно, слышали заявления китайского руководства, которое напрямую обвинило целый ряд западных спецслужб и в частности представителей спецслужб США во вмешательстве во внутренние дела, и не просто в глобальном вмешательстве на некой теоретической базе, а в конкретном участии в тех беспорядках и организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга, КНР. Мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. Я думаю, что будет весьма правильно и полезно обменяться подобными данными по линии соответствующих служб", - сказала она.

Захарова добавила, что на ближайшее время запланированы консультации с китайскими коллегами, на которых в том числе будет затронута тема вмешательства иностранных спецслужб во внутренние дела.

Она напомнила, что РФ и КНР являются ответственными участницами международных отношений. "Мы исходим из того, что наши страны показывают прекрасный пример того, как можно, являясь крупными державами, являясь постоянными членами Совбеза ООН, а также имея свои национальные интересы, взаимоуважительно выстраивать отношения и с другими мировыми игроками. Я думаю, это просто не нравится [другим]", - заключила официальный представитель МИД РФ, пояснив, что это происходит потому, что целый ряд стран не хочет уважать других членов международных отношений.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.