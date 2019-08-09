Володин 12 августа обсудит с Пискаревым идею расследования попыток повлиять на выборы в РФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам в пятницу, что 12 августа обсудит с главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым предложение руководителей всех фракций о расследовании попыток вмешаться из-за рубежа во внутренние дела РФ, в частности в избирательные процессы.

"Планируем в понедельник провести совещание с Василием Пискаревым, чтобы обсудить предложение руководителей фракций о расследовании попыток иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказал Володин. Он добавил, что на встрече будет обсуждаться дата проведения внеочередного заседания Совета Госдумы по этой теме. "Возможно, это будет 19 августа", - уточнил спикер.

Ранее оппозиционные фракции Госдумы выступили за проведение расследования вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России, в частности в ходе несанкционированной массовой акции в Москве. "Единая Россия" эту инициативу поддержала. Как ожидается, для расследования может быть создана межфракционная комиссия на базе профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.