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Владимир Тарабрин назначен директором Департамента новых вызовов и угроз МИД РФ

Ранее этот пост занимал Илья Рогачев, который в июле был назначен послом России в ЮАР

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Владимир Тарабрин назначен директором Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

"Приказом по министерству иностранных дел Тарабрин Владимир Евгеньевич назначен директором Департамента по вопросам новых вызовов и угроз", - информировали в МИД РФ.

Ранее этот пост занимал Илья Рогачев, который в июле был назначен послом России в ЮАР.

В 2008-2013 годах Тарабрин являлся послом России в Габонской Республике, в 2013-2017 годах - послом по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества. С 2017 по 2019 годы занимал должность директора Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

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