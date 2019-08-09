Россия рассказала СБ ООН об итогах встречи по Сирии в Нур-Султане

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Россия представила в Совете Безопасности ООН доклад об итогах 13-го раунда переговоров в астанинском формате. Об этом сообщил в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что консультации были посвящены итогам переговоров по сирийскому урегулированию, прошедших в Нур-Султане 1-2 августа. "Я информировал коллег об итогах этого раунда", - сказал он.

"У нас все транспарентно, мы ничего не скрываем, напротив, приветствуем такой интерес к астанинскому формату", - добавил Полянский.

Ранее дипломатический источник в организации сообщил ТАСС, что такая встреча планируется по запросу Великобритании.

13-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 1-2 августа в Нур-Султане. В ней участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран и Турция), правительства Сирии и вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.