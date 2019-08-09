В России начинается агитация в СМИ перед выборами 8 сентября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Агитационный период в средствах массовой информации начинается в России в преддверии единого дня голосования 8 сентября. Закон гарантирует кандидатам бесплатный эфир на государственных и муниципальных теле- и радиоканалах, а также площади для публикаций в печатных СМИ в равных долях.

Фактически приступить к агитации кандидат на любых выборах может сразу после предоставления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, то есть еще на этапе выдвижения. Он может проводить публичные мероприятия, встречаться с электоратом, распространять листовки и буклеты. Однако агитация в СМИ становится возможной только за 28 дней до выборов, и в ней участвуют лишь прошедшие регистрацию кандидаты.

Половина времени на ТВ и радио отводится под дебаты, в которых претенденты обязаны участвовать только лично, а другая половина делится поровну между кандидатами и предназначается для трансляции рекламных роликов. Завершится агитационный период в ночь на 7 сентября, когда наступит день тишины.

"В каждом регионе без исключения на телевидении будет предоставляться бесплатное эфирное время как минимум филиалом ВГТРК, а также собственными региональными компаниями. Конечно, все не ограничится только бесплатным эфиром. На платной основе тоже можно размещать свой агитационный материал, в том числе в негосударственных СМИ, которые заявили о своих расценках на равных условиях для всех кандидатов", - сообщила ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

По ее словам, во всех регионах прошла жеребьевка для распределения эфирного времени среди кандидатов. "Каких-либо массовых жалоб в рамках предварительного этапа в ЦИК не поступало. У нас есть одно обращение, в котором мы будем разбираться. Но жеребьевка обеспечивает принцип равенства и, я надеюсь, что все проведено комиссиями в рамках закона", - отметила секретарь ЦИК.

Всего в единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).