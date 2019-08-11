Николай Патрушев проведет в Армении консультации по вопросам безопасности

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит в понедельник Армению с двухдневным визитом.

Как ранее сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, в Ереване Патрушев "проведет консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов Советов безопасности и представителей ряда ведомств России и Армении".

Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна. В предыдущий раз Патрушев и Григорян встречались в июне текущего года в Уфе на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ноябре прошлого года был подписан двухлетний план взаимодействия аппаратов Советов безопасности России и Армении.

Как ранее подчеркивал Григорян, занимающий пост секретаря армянского Совбеза с мая 2018 года, Россия является стратегическим партнером Армении, и система безопасности республики во многом связана с РФ.

Москва и Ереван являются партнерами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На территории Армении в Гюмри дислоцирована российская 102-я военная база - единственная российская база в Закавказье. В ноябре 2016 года военные ведомства РФ и Армении подписали соглашение об Объединенной группировке войск (сил) вооруженных сил двух стран в целях обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе. В 2017 году российская 102-я военная база вошла в состав Объединенной группировки вместе с пятым армейским корпусом Вооруженных сил Армении.