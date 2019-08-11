Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мосгордумы началась в столице

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва начинается 12 августа на телеканалах "Москва-24" и "Москва Доверие", а также на радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы".

Каждый зарегистрированный кандидат имеет возможность бесплатно три раза разместить свой ролик или аудиозапись длительностью по одной минуте. Предвыборная агитация завершится в день тишины - 6 сентября.

Московская городская избирательная комиссия провела 2 августа первый этап жеребьевки, в ходе которого распределила между 45 избирательными округами эфирное время кандидатов на городских телеканалах и радиостанциях. Затем 5 августа эфирное время было распределено между всеми зарегистрированными кандидатами внутри каждого из окружных избиркомов. Также кандидаты могли приобрести дополнительное эфирное время за самостоятельную плату.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.