В СФ обратили внимание на участие в митингах оппозиции в Москве лиц с двойным гражданством

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов обратил внимание на участие в санкционированном митинге 10 августа на площади Сахарова в Москве лиц с двойным гражданством. Об этом Климов написал в своем блоге, опубликованном в понедельник на сайте верхней палаты.

"Наша комиссия уже не первый раз обращает внимание на поведение лиц с двойным гражданством на российских политических мероприятиях. Напомню, что эти дамы и господа давали клятвы другим государствам служить им верой и правдой. Среди них, конечно, есть люди разные, получившие чужое гражданство различными способами", - отметил он.

В частности, сенатор упомянул рэпера Oxxxymiron, который, по утверждению Климова, использовал свою популярность, чтобы "побороться за права кандидатов в Московскую городскую думу". При этом он указал и на то, что исполнитель большую часть жизни провел за рубежом.

На митинг-концерт в центре Москвы 10 августа, по данным столичного ГУ МВД, собралось около 20 тыс. человек. Акция 10 августа стала четвертой в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования. Однако после митинга некоторые его участники устроили несанкционированное шествие в центре Москвы и были задержаны.