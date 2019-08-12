Посол России заявил, что Москва нацелена на поддержание нормальных отношений с Лондоном

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Поддержание нормальных отношений с Великобританией - одна из важных задач внешней политики России, но в Москве в этом заинтересованы настолько, насколько этого хотят в Лондоне. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы с британцами будем продолжать работать, но на весьма прагматичной основе. Потому что главная задача российской дипломатии на сегодняшний день - создание максимально благоприятных условий для развития нашей страны. Британия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и важным торговым партнером для нас, - сказал дипломат. - Естественно, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов нашей внешней политики, но нам это нужно не больше, чем британцам".

Яковенко отметил огромное влияние США на внешнюю политику Великобритании. По его словам, Лондон "следует в фарватере Вашингтона практически по всем вопросам", но тем не менее у страны есть свои национальные интересы.

"Мы знаем, как они голосовали, например в парламенте, когда американцы хотели ударить по Сирии, а парламент британский не поддержал. Они исходили из своих национальных интересов. Будем надеяться, что Великобритания будет следовать своим национальным интересам и где-то, так сказать, чуть-чуть отличаться в своей политике от того, что им диктует Вашингтон", - резюмировал посол.

Взаимодействие по "делу Скрипалей"

Ситуация с отказом Лондона отвечать на официальные запросы РФ касательно расследования "дела Скрипалей" является экстраординарной с точки зрения дипломатии, добавил Яковенко.

"Они отказываются от встреч, от обсуждений министерством иностранных дел этой темы. Они не отвечают на наши ноты, мы послали порядка 80 нот. Вообще с точки зрения дипломатической практики, когда государство перестает отвечать на официальные запросы, это просто из ряда вон выходящая ситуация. Но тем не менее это новые британские реалии, - сказал он. - Мы на сегодняшний день будем продолжать требовать официального расследования и представления конкретных фактов. Но, к сожалению, пока мы в этом вопросе не очень сильно продвинулись".

Комментируя недавнее заявление Скотленд-Ярда, который объявил, что не располагает необходимыми доказательствами для того, чтобы предъявить российскому руководству обвинения в связи с якобы имевшей место попыткой покушения на Скрипалей в Солсбери, Яковенко высказал мнение, что "те люди, которые ведут расследование, ведут себя немножко более честно".

"И действительно, они должны работать с конкретными фактами. Каких-либо фактов о причастности России к этому инциденту нет. Мы по-прежнему ждем от Великобритании официального отчета", - констатировал дипломат.