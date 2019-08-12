Посол России: Великобритания будет вести борьбу за экономическое выживание после Brexit

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко считает, что Великобритания в ближайшие несколько лет после выхода из Европейского союза будет бороться за экономическое выживание.

"Это будет такая борьба за стабилизацию экономики и где-то в ближайшие несколько лет за экономическое выживание", - поделился он оценкой последствий Brexit для Великобритании в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник.

Яковенко пояснил, что сейчас страна стремительно движется к реализации "жесткого" сценария выхода из ЕС без каких-либо договоренностей, и такое развитие событий будет чревато тяжелыми экономическими издержками для Соединенного Королевства.

"Скорее всего упадет фунт, и, как говорит президент Банка Англии, возможно очень серьезное сокращение экономики", - отметил он. Благосостояние Великобритании очень сильно зависит от сферы услуг, и с перемещением части сервисов в страны ЕС после Brexit британцы могут потерять существенную долю рынка, продолжил посол.

Кроме того, как указал Яковенко, в случае "жесткого" разрыва с Евросоюзом Великобритании "необходимо будет искать какие-то варианты с тем, чтобы избежать шоковой терапии", поскольку 54% ее внешней торговли приходится на ЕС.

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон при вступлении в должность 24 июля пообещал, что 31 октября страна покинет ЕС "без всяких "если" или "но". Пресса и аналитики Соединенного Королевства в настоящий момент находят все больше признаков того, что Джонсон намерен уже в ближайшее время провести в стране досрочные всеобщие выборы и, возможно, назначит их уже на следующий день после Brexit, то есть уже 1 ноября, пока немалая часть населения страны будет пребывать в эйфории от наконец-то состоявшегося выхода из европейского сообщества. И в такую минуту появление на руках у избирателей столь наглядного "атрибута свободы", как монеты с символикой Brexit, окажется для нынешнего правительства ультраправых евроскептиков как нельзя кстати.