Избирком Петербурга снял с поста председателя территориальной комиссии из-за нарушений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) на заседании вынесла решение об освобождении от должности председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) 29 во Фрунзенском районе города Динэ Серебренниковой, сообщили ТАСС в горизбиркоме.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия освободила от должности председателя ТИК 29", - сказали в ГИК.

Данное решение было принято с учетом выявленных множественных недостатков в организации работы территориальной избирательной комиссии. Ранее горизбирком принял 25 решений о признании незаконным бездействия данного ТИК, которое, в том числе, выразилось в непринятии решения о регистрации или отказе в регистрации кандидата на муниципальных выборах Петербурга.

На пост главы ТИК 29 назначен Борис Островский. Ранее он занимал должность пресс-секретаря бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина. До этого Островский был главным специалистом сектора по работе с политическими партиями в петербургском комитете по печати и взаимодействию со СМИ, а также главой пресс-центра петербургской администрации.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.