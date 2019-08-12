Глава Мосгордумы исключил возможность отмены выборов 8 сентября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва могут быть отменены или перенесены только в исключительных случаях, таких как военное положение в стране. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
"Мосгордума не вправе отменять или переносить сроки выборов, так как они установлены федеральным законодательством и носят общеобязательный характер. Согласно ФЗ № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий соответствующих органов. Так что отменить или перенести выборы нельзя, только в исключительных случаях, например, при введении военного положения. В нашей ситуации никаких оснований для отмены или переноса выборов в Мосгордуму нет", - сказал Шапошников.
Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин направил письмо главе ЦИК с просьбой отменить выборы в столичный парламент и перенести их на конец осени. В свою очередь, в пресс-службе Центризбиркома сообщили, что избирательная кампания по выборам депутатов Мосгордумы 8 сентября может быть прекращена только в судебном порядке в случае отмены решения столичного парламента о назначении выборов. При этом основаниями для такой отмены могут являться нарушения, связанные с процедурой принятия этого решения. На сегодняшний день решение о назначении московских выборов в суде не оспаривается.
Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.