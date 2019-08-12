Глава Мосгордумы исключил возможность отмены выборов 8 сентября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва могут быть отменены или перенесены только в исключительных случаях, таких как военное положение в стране. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Мосгордума не вправе отменять или переносить сроки выборов, так как они установлены федеральным законодательством и носят общеобязательный характер. Согласно ФЗ № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий соответствующих органов. Так что отменить или перенести выборы нельзя, только в исключительных случаях, например, при введении военного положения. В нашей ситуации никаких оснований для отмены или переноса выборов в Мосгордуму нет", - сказал Шапошников.