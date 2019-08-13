Патрушев обсудил c премьером Армении вопросы безопасности и помощь Сирии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване обсудили вопросы наращивания российско-армянского сотрудничества в области безопасности, а также оказания гуманитарной помощи сирийскому народу и восстановления мирной жизни в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ по итогам встречи.

"Николай Патрушев и Никол Пашинян обсудили вопросы наращивания российско-армянского сотрудничества в области безопасности, экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия двух стран в международных организациях, а также ряд актуальных проблем международной повестки дня, в частности, вопросы оказания гуманитарной помощи сирийскому народу и восстановления мирной жизни в Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее Патрушев, который прибыл 12 августа с двухдневным визитом в Армению, подчеркнул важность взаимодействия сторон по теме информационной безопасности. На состоявшихся в Ереване российско-армянских консультациях по вопросам безопасности обсуждалось взаимодействие двух стран в международных организациях, а также сотрудничество в области информационной безопасности.