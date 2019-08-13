Слуцкий: планы США по вмешательству во внутренние дела России потерпят крах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. США продолжают практику вмешательства во внутренние дела России, однако она обречена на провал. Такое мнение во вторник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания лидера большинства в Палате представителей Конгресса США демократа Стени Хойера по поводу митингов в Москве.

"Он назвал задержанных на несанкционированных акциях протеста "политзаключенными", "преследование" которых, по его утверждению, "должно тревожить мир", - процитировал Слуцкий на своей странице в Facebook высказывания конгрессмена.

По словам депутата, "США - единственное в мире государство, позволяющее себе на законодательном уровне вторгаться в суверенитет других стран". "Но, господин Хойер, смею вас заверить, в России все подобные планы Вашингтона потерпят крах. Мы будем также на законодательном уровне этому противодействовать", - продолжил Слуцкий, напомнив, что 19 августа "Совет Думы собирается на экстренное заседание для обсуждения вопроса о расследовании фактов иностранного вмешательства во внутренние дела" РФ.

Слуцкий при этом подчеркнул, что "политзаключенная - это [отбывающая срок в тюрьме в США россиянка] Мария Бутина, а мир уже давно должна встревожить наглая и ничем не прикрытая линия по установлению американской гегемонии".

Ранее оппозиционные фракции Госдумы выступили за расследования вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России, в частности, в ходе несанкционированных массовых акций в Москве. "Единая Россия" эту инициативу поддержала.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин после рабочей встречи с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщил, что 19 августа Совет Госдумы во внеочередном порядке обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ. Согласно повестке, Совет также рассмотрит вопрос о создании комиссии палаты по данному вопросу.