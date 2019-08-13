Астраханская область и Калмыкия намерены использовать опыт Татарстана в госуправлении

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Астраханская область и Республика Калмыкия планируют направлять на обучение своих чиновников в Татарстан. Об этом врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и врио главы Калмыкии Бату Хасиков заявили во вторник на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Мы с удовольствием воспользуемся уже готовыми образовательными программами, в том числе подготовки муниципальных служащих, переподготовки и повышения квалификации. Мы сегодня были в университете и посмотрели, как проходит [обучение] и какими программами вы обладаете", - сказал Бабушкин.

Хасиков отметил, что с удовольствием будет направлять чиновников на повышение квалификации. "Я думаю, что это даст нам возможность сделать хороший толчок [для развития]", - добавил он.

По словам Минниханова, сейчас Татарстан активно работает по вопросам подготовки муниципальных служащих, и республика готова делиться опытом. "Вы можете воспользоваться нашей программой, при необходимости прислать специалистов, ну и какие-либо формы стажировки ваших кадров, привлечения наших экспертов - все эти вопросы будут при необходимости поддержаны", - резюмировал президент Татарстана.