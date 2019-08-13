Большинство избирательных участков на выборах губернатора Петербурга оснастят камерами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Видеонаблюдение на выборах губернатора Петербурга будет организовано на 1799 избирательных участках, сообщили ТАСС в горизбиркоме. Таким образом, видеонаблюдением будет охвачено почти 90% всех избирательных участков.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Всего будет организовано около двух тысяч участков, с учетом дополнительных 72-х в Ленинградской и 20-и в Псковской областях.

"Видеонаблюдение будет организовано на 1799 избирательных участках и в помещениях 30 территориальных избирательных комиссий, всего будет работать 3658 видеокамер. На территории данных избирательных участков проживают более 95% избирателей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге", - сказали в горизбиркоме.

В ГИК также добавили, что, исходя из требований закона и наличия технической возможности, на 99 постоянных участках, а также всех временных и экстерриториальных участках средства видеонаблюдения применяться не будут. При этом, как отметили в горизбиркоме, контроль на экстерриториальных участках на порядок больше, чем на обычных.

"Проголосовать на них можно только воспользовавшись системой "Мобильный избиратель" (система, позволяющая голосовать по месту нахождения, а не регистрации - прим. ТАСС). Центральная избирательная комиссия в режиме онлайн получает информацию о каждом гражданине, выразившем желание проголосовать, и одновременно о том, где написано это заявление, кто и при каких обстоятельствах его принял. Есть возможность провести проверку, обратившись к подавшим заявления избирателям по телефону или направив им СМС сообщения", - сказали в ГИК.

Ранее ТАСС со ссылкой на горизбирком сообщал, что на всех обучающих мероприятиях как для сотрудников пунктов приема заявлений, так и для сотрудников МФЦ особое внимание обращали на необходимость серьезно подойти к вопросу получения от заявителей телефонов, с помощью которых можно будет проверить, действительно ли они изъявили желание голосовать по месту пребывания. Кроме того, отмечает ГИК, есть и другие способы контроля, например, гражданин на сайте ЦИК может проверить, писал ли он заявление о голосовании по месту нахождения. Для кандидатов также есть возможности обеспечения прозрачности выборов - за счет присутствия в комиссии наблюдателей. Их также направит и Общественная палата Петербурга. Таким образом, по данным ГИК, на каждом участке сможет присутствовать одновременно 12 человек, осуществляющих наблюдение и контроль, и любое число представителей СМИ.

О системе "Мобильный избиратель" и выборах в Петербурге

Механизм "мобильный избиратель" позволяет избирателям, оказавшимся в день выборов не по месту своей регистрации, проголосовать на более удобном для них избирательном участке. На выборах глав регионов и при голосовании за партийные списки кандидатов в депутаты заксобраний субъектов РФ поменять участок можно в пределах региона проживания, а при проведении выборов по одномандатным округам, в том числе на довыборах в Госдуму, в рамках соответствующего округа.

Подача заявлений стартовала с 24 июля и продлится до 4 сентября. Прикрепиться к избирательному участку можно в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 28 августа до 4 сентября сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК). Если избиратель в период с 24 июля по 4 сентября не смог прикрепиться к участку в рамках "Мобильного избирателя", то с 5 сентября и до 14:00 мск 7 сентября он может лично подать специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в УИК по месту регистрации.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: кандидат от КПРФ Владимир Бортко, Михаил Амосов, выдвинутый от партии "Гражданская платформа", самовыдвиженец Александр Беглов, а также кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова.