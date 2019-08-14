Явлинский поручился за участника незаконных акций Котова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Основатель и председатель политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатели и правозащитники выступят поручителями в Пресненском суде Москвы на заседании по избранию меры пресечения Константину Котову, обвиняемому в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Как уточнила ТАСС адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт, общественные деятели готовы лично выступить в среду в суде.

"Григорий Явлинский не только готов поручиться за Константина, но и выступить сегодня в суде", - сказала адвокат. Пресненский суд в среду должен избрать меру пресечения для Котова. Вместе с Явлинским поручиться за активиста в суд пришли правозащитник Лев Пономарев, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, а также десятки соратников обвиняемого.

"Мы просим избрать Косте меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Он не опасен для общества", - сказал корреспонденту ТАСС правозащитник Пономарев. При этом он назвал Котова "эффективным менеджером в оппозиционной среде". "Константин не представляет общественной опасности, никогда его не видели с оружием, он никогда не угрожал никому физической расправой, он патриот своей страны", - отметил, в свою очередь, Шендерович.

Программисту Котову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Вину он не признает. Единственным в России осужденным по этой статье и позже освобожденным от отбытия наказания был активист Ильдар Дадин.