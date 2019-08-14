Лавров 15 августа выступит на форуме "Территория смыслов"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 августа примет участие во всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"15 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступит на очередном, пятом, всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", который с 5 июля по 20 августа проводит Федеральное агентство по делам молодежи", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Этот форум, как отметили в МИД РФ, является крупномасштабным мероприятием, посвященным молодежной проблематике современной России. В нем примут участие многие представители российских общественно-политических и молодежных кругов.

В министерстве подчеркнули, что форум пользуется большой популярностью и привлекает внимание российской и зарубежной общественности. В этом году основной темой мероприятия является "Экосреда".