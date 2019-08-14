Горизбирком Петербурга за неделю решит вопрос с открытием участков в Псковской области

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Горизбирком Санкт-Петербурга в течение недели решит вопрос о целесообразности открытия избирательных участков для выборов губернатора Петербурга на территории Псковской области. Об этом сообщил в среду председатель горизбиркома Виктор Миненко, выступая в режиме селекторной связи на заседании ЦИК РФ.

Ранее было принято решение, что жители Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города на выборах 8 сентября на 72 дополнительных избирательных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. Это объяснялось тем, что многие петербуржцы будут во время выборов находиться за городом. Однако ЦИК РФ выступил против открытия экстерриториальных участков в Псковской области из-за опасений возможных нарушений при голосовании.

"Мы благодарны ЦИК России, что вы обратили на это внимание, чтобы мы пристально посмотрели, изучили обстановку по целесообразности организации этих участков", - заявил Миненко.

По его словам, на данный момент принято решение упразднить "порядка пяти избирательных участков" в Псковской области, в связи с тем, что "активность избирателей там крайне низкая и целесообразности развертывать там участки нет". "В течение следующей недели будем изучать вопрос и окончательно будет принято решение [по открытию участков в Псковской области]", - проинформировал глава горизбиркома.

Что касается Ленинградской области, то, как сообщил Миненко, рассматривается вопрос об упразднении 10 участков ввиду того, что они находятся рядом с другими участками.

Он попросил ЦИК РФ "пролонгировать время на неделю", чтобы петербургский избирком мог "принять окончательное решение по оптимизации или отмене в целом решений" об открытии экстерриториальных участков на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что ЦИК РФ считает нецелесообразным открытие участков в Псковской области и предупредила Миненко о "персональной ответственности". "Мы категорически не допустим дискредитации механизма "мобильный избиратель", - подчеркнула она.

Обстановка в городе

Миненко также сообщил, что в городе нормальная "температура общественных отношений" в преддверии выборов."Температура общественных отношений при организации и проведении избирательного процесса у нас в Санкт-Петербурге нормальная. Обстановка в городе спокойная и находится в рамках оперативного контроля", - сказал Миненко.

В частности, он отметил, что реализация календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов муниципальных советов осуществляется в плановом режиме.

Выборы в Петербурге

В единый день голосования в Петербурге планируется проведение выборов губернатора и депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов. По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов, в том числе на фактически парализованную работу избиркомов муниципальных образований (ИКМО) и отказ в приеме документов у потенциальных кандидатов.

Первые установленные нарушения ИКМО были связаны с тем, что они должным образом не уведомляли ни горизбирком, ни кандидатов в муниципальные депутаты о начале избирательной кампании, нарушения также были связаны с правилами регистрации кандидатов, в результате чего горизбирком самостоятельно начал регистрировать кандидатов в муниципальные депутаты, отменяя незаконные решения ИКМО об отказах в регистрации. Суды Петербурга приняли к производству более 500 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО и территориальных избирательных комиссий, в 70% случаев требования истцов удовлетворяются полностью или частично.

Горизбирком Петербурга также направил следователям материалы по факту нарушений для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Кроме того, горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням.

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