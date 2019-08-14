Постпред РФ: Россия призывает мировое сообщество предотвратить гонку вооружений в космосе

ЖЕНЕВА, 14 августа. /ТАСС/. Москва призывает мировое сообщество разработать консенсусные меры по сохранению космоса свободным от оружия, что будет способствовать укреплению мира и безопасности. Об этом заявил в среду, выступая на пленарном заседании Конференции по разоружению, постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Призываем все государства к содержательному, конструктивному разговору по предотвращению гонки вооружений в космосе в целях совместной выработки консенсусных мер по сохранению космоса свободным от оружия и тем самым по укреплению международного мира и глобальной безопасности", - сказал дипломат. "Время не ждет, - подчеркнул он. - Будет преступлением перед будущими поколениями упустить этот шанс".

Гатилов напомнил, что Россия в 2004 году взяла на себя обязательство не размещать первой оружие в космическом пространстве. На сегодняшний день 21 государство стало полноформатным участником этой инициативы. Глава российской дипмиссии выразил "сожаление и озабоченность, что до сих пор ни одна из стран Запада, прежде всего из числа космически значимых", не выразила желание присоединиться к инициативе.

Как подчеркнул Гатилов, "реализация намерений по выводу оружия в околоземное пространство крайне негативно скажется на международной безопасности и глобальной стабильности". "Мы, благодаря усилиям отдельных стран Запада, вступаем в новую космическую эру, - отметил он. - С высокой долей вероятности можно сказать, что она будет отмечена дальнейшей деградацией доверия между государствами". Заявления о выводе оружия в космос и возможном его боевом применении дипломат назвал "ультиматумом международному сообществу" и "заявкой на безраздельное и бесконтрольное господство в космосе", что "дало бы возможность отдельным государствам под страхом применения военной силы диктовать свои условия" не только на околоземной орбите, но и на Земле.

Россия остается приверженной "поиску надежных путей по сохранению космоса свободным от оружия любого вида", отметил Гатилов. В качестве наиболее оптимального средства для достижения этой цели рассматривается "юридически обязывающий договор о предотвращении размещения оружия в космосе, базирующийся в том числе на принципах и нормах Договора о космосе 1967 года", сказал он, пояснив, что заключение такого соглашения и участие в нем космически значимых стран позволило бы "ликвидировать предпосылки для превращения космического пространства в сферу вооруженного противостояния".

Конференция по разоружению состоит из 65 стран. Она была создана в 1979 году по итогам первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению 1978 года как единственный многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению.