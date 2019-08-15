Лавров сообщил, что глава МИД Германии посетит Россию через несколько дней

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ближайшие дни посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Отвечая на вопрос, существует ли политическая изоляция в отношении Москвы, Лавров подчеркнул, что ее нет. "Посмотрите на то количество гостей, которые к нам приезжают. Только по линии МИД за истекающий год в Россию приезжали порядка 50 министров, не считая их заместителей, директоров департаментов, - обратил внимание он. - Вот буквально через несколько дней будет у нас министр иностранных дел ФРГ, будет министр иностранных дел Мальты. Это нескончаемый поток".

"Я также регулярно бываю за границей по приглашениям. Я же не сам напрашиваюсь, меня приглашают, - отметил Лавров. - Только в этом году восемь стран Африки, девять стран Латинской Америки, целый ряд европейских стран. Так что о каком политическом одиночестве может идти речь?".