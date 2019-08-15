Клишас считает, что законодательство России о митингах соответствует мировой практике

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Законодательство РФ в части организации и проведения публичных мероприятий соответствует мировому опыту и не выходит за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По словам сенатора, на фоне прошедших в Москве акций протеста активизировались западные СМИ, которые "пестрят заголовками о нарушении российскими властями основ демократии, ограничении свободы слова и создании полицейского государства".

"Безусловно, как и в других развитых юрисдикциях, российское законодательство предусматривает ряд ограничений в вопросе организации и проведения публичных мероприятий. Такие ограничения направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан вне зависимости от того, принимают они участие в подобных акциях или нет. Российская практика регулирования соответствует мировому опыту и не выходит за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан, которые имеют место в любом демократическом государстве", - написал Клишас в блоге, опубликованном в четверг на сайте Совфеда.

При этом, отмечает Клишас, западные СМИ упускают из внимания тот факт, что публичные мероприятия 27 июля в центре Москвы носили "несанкционированный, во многом провокационный характер". По его словам, зарубежная практика подтверждает несостоятельность доводов об избыточной строгости и несоответствии мировым стандартам российского законодательства в области организации публичных мероприятий.

"Законодательством ряда развитых юрисдикций предусматривается разрешительный порядок проведения публичных мероприятий, предполагающий необходимость согласования места и времени его проведения с органами государственной власти. В то же время могут быть предусмотрены специально отведенные места, в которых проведение публичных мероприятий осуществляется в свободном порядке без согласования и уведомления компетентных государственных органов", - подчеркнул Клишас.

Сенатор добавил, что при этом в ряде иностранных юрисдикций для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также нормального функционирования публичных институтов ограничивается проведение митингов и акций на социально значимых объектах. По словам Клишаса, в Великобритании к местам, где не допускается проведение публичных мероприятий, в частности относятся Вестминстерский дворец, Виндзорский замок и штаб-квартиры правительственной связи.

Ранее глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил ТАСС, что сенаторы рассчитывают до конца сентября разработать законопроект о праве органов власти в муниципалитетах и населенных пунктах определять конкретные места, разрешенные для проведения митингов и политических акций. Кроме того, отдельным законопроектом будет обозначен перечень мест, где "категорически запрещено проведение манифестации для любых политических сил".