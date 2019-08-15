{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин обсудил с эмиром Катара сотрудничество двух стран и предстоящие встречи

Лидеры также обсудили ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону в четверг сотрудничество двух стран в разных сферах, ситуацию в Персидском заливе и предстоящие контакты. Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива. Рассмотрен график двусторонних контактов", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКатарРоссияТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
Второй кандидат подал заявку в конкурсную комиссию на пост мэра Сочи
Прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность продлится до 29 августа
Читать полностью