Захарова: Лавров 21 августа обсудит с главой МИД ФРГ ситуацию в Сирии, Иране и на Украине

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас на переговорах 21 августа в Москве обсудят ситуацию на Украине, в Сирии и Иране. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21-22 августа Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Глава МИД России проведет со своим коллегой переговоры 21 августа", - информировала дипломат.

По ее словам, на встрече руководители внешнеполитических ведомств обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и сверят графики предстоящих контактов.

"Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение дел на Украине, в Сирии и ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности", - указала Захарова.

Предыдущая встреча Лаврова и Мааса состоялась в прошлом месяце в Бонне на полях форума "Петербургский диалог".