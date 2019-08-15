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Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Мальты

Кармело Абела будет находиться в России с частным визитом

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 20 августа переговоры с главой МИД Мальты Кармело Абелой, который будет находиться в России с частным визитом. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На 20 августа в Министерстве иностранных дел России намечены переговоры главы российской внешнеполитической службы Сергея Лаврова с министром иностранных дел и развития торговли Республики Мальта. Планируется, что главы внешнеполитических ведомств наших стран обсудят текущее состояние дел в двустороннем политическом диалоге, развитие торгово-экономических, культурных, гуманитарных связей между двумя странами, а также затронут ряд наиболее актуальных тем, включая взаимодействие России с ЕС, ОБСЕ, Советом Европы, положение в Сирии, Ливии, на Украине", - сказала она.

Захарова добавила, что "переговоры пройдут в контексте частного визита главы внешнеполитического ведомства Мальты, который приурочен к запланированному на 18 августа в государственном музее-заповеднике "Царицыно" открытию выставки картины кисти русского живописца Дмитрия Григорьевича Левитского портрет Екатерины II из коллекции президентского дворца в Валлетте".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМальтаЗахарова, Мария Владимировна
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