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Кризис на Украине

В российской миссии при ОБСЕ призвали Украину к строгому соблюдению перемирия в Донбассе

При необходимости следует применить дисциплинарные меры по отношению к нарушителям, отмечается в сообщении

ТАСС, 15 августа. Украинские власти должны обеспечить со своей стороны строгое соблюдение режима перемирия в Донбассе и при необходимости применить дисциплинарные меры по отношению к нарушителям. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ОБСЕ.

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"Специальная мониторинговая миссия продолжает фиксировать в Донбассе нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных. 12 августа подтверждены разрушения жилых домов в с. Октябрь в результате минометного обстрела. Власти Украины должны обеспечить строгое соблюдение режима перемирия всеми своими подразделениями вооруженных сил в Донбассе, в т.ч. посредством дисциплинарных мер к нарушителям", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.

На встрече контактной группы в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские силовики днем 21 июля сорвали введенную договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия.

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