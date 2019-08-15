Захарова: Турция должна следовать обязательствам в рамках Сочинского меморандума по Сирии

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Турция будет неукоснительно следовать своим обязательствам в рамках Сочинского меморандума по Сирии. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, наиболее сложная ситуация отмечается в идлибской зоне деэскалации. "Боевики террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") не прекращают обстрелы российских военных объектов и атаки на позиции правительственных войск", - продолжила Захарова.

"Попытки России и Сирии ввести со 2 августа так называемый режим тишины были проигнорированы боевиками, всего было зафиксировано более 200 нарушений режима прекращения огня, в результате которых имеются жертвы среди мирного населения, - отметила она. - В ответ сирийские войска при поддержке российской авиации проводят точечные операции по подавлению террористической активности, принимая все меры по обеспечению безопасности гражданского населения внутри зоны деэскалации".

"Российская сторона остается приверженной Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года о создании демилитаризованной зоны, - подчеркнула Захарова. - Однако мы полагаем, что он не должен использоваться в качестве предлога для защиты и выгораживания террористов, которые признаны таковыми Советом Безопасности ООН. Рассчитываем, что турецкие партнеры также будут неукоснительно следовать взятым на себя в рамках этого меморандума обязательствам".

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября 2018 года подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, предусматривающий разведение сил и средств правительства и оппозиции. Однако, по информации Минобороны РФ, под Идлибом продолжают действовать крупные отряды террористов, устраивающие нападения на правительственные войска.