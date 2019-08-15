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Захарова проведет брифинг в Пятигорске 22 августа

Брифинг пройдет на площадке Северо-Кавказского молодежного форума "Машук"

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Следующий брифинг МИД РФ для журналистов пройдет 22 августа в Пятигорске на площадке Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Следующий брифинг запланирован на 22 августа в Пятигорске, там с 9 по 30 августа проходит юбилейный десятый Северо-Кавказский молодежный форум "Машук", - сказала она.

Дипломат добавила, что в форуме принимают участие 3 тыс. молодых людей из субъектов Северо-Кавказского федерального округа и иных субъектов Российской Федерации, а также из стран ближнего зарубежья.

Это не первый выездной брифинг официального представителя российского внешнеполитического ведомства. Департамент информации и печати МИД РФ проводил такой формат мероприятия для журналистов во Владивостоке, Керчи, Коктебеле, Калининграде, Санкт-Петербурге, Самаре, Севастополе, Сочи, Ялте.

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