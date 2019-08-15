Семь участков в центре Москвы в день выборов в Мосгордуму откроются на два часа раньше

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Семь участковых избирательных комиссий в центре Москвы начнут работать на два часа раньше остальных избирательных участков в Единый день голосования 8 сентября - они откроются в 6:00. Об этом на заседании Мосгоризбиркома в четверг сообщил член столичного избиркома Дмитрий Реут.

"Обратилось командование войск Росгвардии по Центральному округу, просит на семи избирательных участках разрешить для военнослужащих избирателей из ряда частей начать голосование с 6:00. Подобное решение принималось на выборах мэра в 2018 году. Эта возможность прописана законом", - сказал Реут.

Он уточнил, что перенос времени начала голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября будет действовать на избирательных участках номер 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.