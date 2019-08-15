Лавров возглавит российскую делегацию на 74-й сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября. Об этом говорится в распоряжении президента РФ, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

В состав делегации РФ также войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также директора ряда департаментов МИД.

Состав советников, экспертов и необходимого технического персонала будет утвержден в российском дипведомстве, отмечается в документе.