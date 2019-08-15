МИД: Россия не поддерживает кого-либо из кандидатов на выборах президента Афганистана

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Выборы президента Афганистана - внутреннее дело граждан страны, Россия не поддерживает кого-либо из кандидатов. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

Как отметили в министерстве, в последнее время в некоторых СМИ затрагивалась тема поддержки РФ кандидатуры бывшего советника президента Афганистана по национальной безопасности Ханифа Атмара на предстоящих 28 сентября президентских выборах, даже говорилось, что ему якобы выделили около $60 млн на предвыборную кампанию.

"Со всей ответственностью заявляем, что российская сторона не поддерживала и не поддерживает кого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах в Афганистане, считая эти выборы сугубо внутренним делом афганцев. При этом мы внимательно следим за развитием событий в этой стране и рассчитываем, что происходящие в ней политические процессы в конечном счете приведут к установлению прочного мира и национального согласия", - указали на Смоленской площади.

В дипведомстве обратили внимание на то, что публикующие информацию о поддержке Россией кандидата на пост президента Афганистана авторы и издания "не утруждают себя приведением доказательств, подтверждающих ее достоверность, а ориентируются исключительно на слухи и домыслы". "Причем об этом пишут открыто. Позиция таких авторов вызывает удивление, а их мотивы - непонимание, поскольку все это не соответствует действительности. Усматриваем в этих публикациях попытку поссорить определенные политические силы афганского общества с нашей страной", - отметили в МИД РФ.