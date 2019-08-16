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Ситуация на Корейском полуострове
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Замглавы МИД РФ обсудил в КНДР ситуацию на Корейском полуострове и трехсторонние проекты

Стороны пришли к соглашению по поводу продолжения сотрудничества по разным направлениям

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил в Пхеньяне урегулирование ситуации на Корейском полуострове и реализацию трехсторонних проектов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам консультаций с замглавы МИД КНДР Ли Тхэ Соном и первым заместителем министра иностранных дел Цой Сон Хи.

"Обсуждалась текущая ситуация вокруг Корейского полуострова в контексте развития общего политико-дипломатического процесса урегулирования всего комплекса проблем субрегиона. Достигнута договоренность продолжать укреплять взаимодействие между Россией и КНДР в этой и других сферах. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах продвижения сотрудничества в практических областях, включая реализацию трехсторонних проектов на Корейском полуострове", - указали в министерстве.

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КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеМоргулов, Игорь Владимирович
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