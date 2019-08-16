Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС. Об этом журналистам рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Помимо двусторонки в Брегансоне будет самым плотным образом обстоятельно обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе с учетом той роли, которую Россия и Франция, безусловно, играют на европейской политической арене, с учетом участия наших двух стран в качестве постоянных членов Совбеза ООН, - сказал Ушаков. - Интересный вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества России и Евросоюза, потому что президент [Путин] планирует эту тему затронуть, в том числе с учетом нового состава европейских руководящих органов".

Ушаков рассказал, что Россия уже неоднократно выражала готовность возобновить политический диалог с Евросоюзом. "Хотим, чтобы мы вернулись к соответствующей работе, к соответствующим контактам с руководством Еврокомиссии и другими органами Евросоюза", - сказал он. Представитель Кремля также отметил, что с учетом председательства Франции в Совете Европы на предстоящих переговорах вероятнее всего будут обсуждены вопросы, касающиеся участия России в различным мероприятиях по линии ПАСЕ. Он при этом подчеркнул, что Франция и лично президент Эмманюэль Макрон активно способствовали восстановлению прав российской парламентской делегации в полном объеме в Парламентской ассамблее Совета Европы. "Тут мы признательны французам за конструктивную роль", - сказал Ушаков.

Подробности визита

В целом, говоря о предстоящем рабочем визите во Францию, Ушаков отметил, что он состоится по приглашению президента Макрона. Путин посетит его официальную летнюю резиденцию форт Брегансон на юге страны. "Эта резиденция часто используется и для встреч с иностранными лидерами, в частности, Макрон, как мы знаем, год назад, в августе 2018 года, принимал там бывшего английского премьера Терезу Мэй".

Помощник российского лидера также сообщил, что переговоры пройдут в составе небольших делегаций. В частности, по его словам, Россию будут представлять глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также посол России во Франции Алексей Мешков. Столь же немногочисленный состав будет и со стороны хозяев. Предполагается также, что лидеры пообщаются в формате тет-а-тет. После чего состоится обед, на который приглашены члены обеих делегаций. Предусматривается также проведение пресс-конференций.

Ушаков отметил, что программа еще верстается, однако французская сторона предлагает начать визит сразу со встречи с представителями СМИ, что, на взгляд российской стороны, странно, потому как еще не будет никаких итогов переговоров. Он отметил, что в случае, если такой сценарий так и останется в силе, российский лидер встретится с представителями СМИ из России еще раз уже по итогам встречи с Макроном. "Нам представляется логичным это в конце провести, чтобы президенты могли и какие-то итоги подвести и вопросы были бы с учетом именно состоявшихся переговоров", - добавил он.

Ушаков отметил, что предстоящий визит является логичным продолжением регулярных контактов между Путиным и Макроном. Он напомнил, что прошлая встреча состоялась 28 июня в рамках саммита Группы двадцати в Осаке, затем 18 июля состоялся телефонный разговор между лидерами, когда и был предварительно согласован визит Путина на юг Франции. "Скажу об этом, мы прессе не сообщали: президенты в мае обменялись посланиями такого содержательного характера, в которых обсудили и вопросы двусторонних отношений, и также изложили свои позиции по различным актуальным вопросам международной повестки дня", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля сделал особый акцент на то, что эта поездка состоится в преддверии саммита Группы семи в Биаррице на юго-западе страны. "В контексте проведения этой "семерки", я думаю, естественно, разговор Макрона с Путиным представляет большой интерес, и мы не сомневаемся в этом, это одна из целей, что француз поделится на этот счет соображениями и с партнерами по "семерке" в Биаррице", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля рассказал, что в ходе переговоров Путина и Макрона будет подтверждена ранее достигнутая договоренность о проведении в 2021 году Года регионального сотрудничества. Он также упомянул об активной работе созданного по инициативе Макрона форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

Ситуация в Сирии

Ушаков добавил, что президенты на встрече 19 августа также обсудят проведение нового четырехстороннего саммита по Сирии.

Он напомнил, что первая встреча в таком формате состоялась в сентябре 2018 года, в нем приняли участие президенты России, Франции и Турции, а также канцлер ФРГ. "Сейчас тоже эта идея на повестке дня, но она пока еще, на мой взгляд, далека от практического осуществления, но обсудить ее наши лидеры вполне могут", - сказал Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что российская сторона настроена сначала провести саммит в астанинском формате (Россия - Турция - Иран). "Мы планируем совместно с нашими партнерами проведение этого саммита в недалеком будущем, уже практическая работа по трехстороннему саммиту активно ведется", - добавил он.

Ушаков отметил, что кроме этого Путин и Макрон обсудят ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы. "Я бы отметил, что Россию и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущения эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом", - отметил представитель Кремля.

Ушаков также сообщил, что одной из тем переговоров лидеров России и Франции станет ситуация в Ливии.