Депутаты горсовета Сак отправили мэра в отставку по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Депутаты Сакского городского совета на внеочередной сессии в пятницу отправили в отставку главу городской администрации Андрея Ивкина по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил председатель горсовета Владимир Добрянский.

"На сессии горсовета сегодня депутаты приняли отставку Ивкина по собственному желанию. Из 19 депутатов 18 голосовали за, один был против", - отметил собеседник агентства.

По его словам, исполняющим обязанности главы назначен Михаил Афанасьев, ранее занимавший должность замминистра труда и социальной защиты республики.

9 августа источник в правительстве Республики Крым сообщил ТАСС, что мэр написал заявление об отставке по состоянию здоровья. 57-летний Ивкин возглавлял администрацию Сак с сентября 2014 года.