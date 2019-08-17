Шойгу отметил вклад Армении в нормализацию ситуации в Сирии

КУБИНКА/Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил вклад армянских саперов и врачей в оказание гуманитарной помощи Сирии на встрече с министром обороны Армении Давидом Тонояном в субботу.

Шойгу предложил Тонояну обменяться мнениями не только по совместным проектам военного и военно-технического сотрудничества, но и по совместной работе саперов и врачей при оказании гуманитарной помощи в Сирии.

Российский министр отметил, что тысячи человек получили медицинскую помощь, армянские хирурги провели несколько сотен хирургических операций.

"Это огромная работа, которая не может быть не замечена и, безусловно, вносит свой вклад в нормализацию обстановки в этом регионе", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, стратегический уровень отношений военных ведомств РФ и Армении позволяет говорить о том, что еще многое предстоит сделать.