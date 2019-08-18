Власти Дагестана актуализируют списки воевавших против боевиков в 1999 году ополченцев

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены актуализировать списки ополченцев, которые выступили против боевиков в 1999 году, все данные будут перепроверены. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

В августе президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков. К ветеранам боевых действий теперь приравниваются лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций.

"Проводится актуализация списков ополченцев, принимавших участие в боевых действиях на территории республики. Причем данные будут перепроверяться для обеспечения максимальной объективности", - говорится в сообщении по итогам встречи главы республики Владимира Васильева с журналистами.

По данным республиканского правительства, определение окончательных списков будет формироваться "с привлечением людей, авторитет и причастность которых к событиям тех лет не вызывает никакого сомнения". Власти намерены опираться на списки награжденных после событий 1999 года жителей Дагестана.

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

Закон, наделяющий ополченцев статусом ветеранов боевых действий, предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по ЖКХ, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана.