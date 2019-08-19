Дума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы всесторонне изучат работу агрегаторов с новостями, обсудят эту тему со СМИ и экспертами, чтобы вернуться к этой теме в октябре. Такое решение было принято в понедельник на Совете Думы, сообщил журналистам в понедельник представитель пресс-службы нижней палаты парламента.

Вопрос о так называемых фейковых новостях в топах новостных агрегаторов был поднят в начале заседания первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым.

"Было принято решение всесторонне изучить с тем, чтобы при обсуждении и принятии решения можно было заранее встретиться с представителями СМИ... экспертного сообщества, самих новостных агрегаторов, и вернуться к обсуждению этого вопроса после всех консультаций уже ориентировочно в октябре", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, уже после консультаций депутаты выйдут на обсуждение вопроса в рамках палаты или совета Думы. "Депутатов волнует тема фейков, когда новость опровергнута, но продолжает присутствовать в топе", - пояснил собеседник.

Как в свою очередь отметила советник спикера Госдумы по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова, на заседании Вячеслав Володин заявил, что "фейковые новости наносят вред стране, ее гражданам, отражаются негативно на экономике..., к вопросу нужно серьезно подойти, до октября встретиться с представителями "Яндекса", изучить тему с представителями думского пула СМИ, экспертным сообществом". "Также Володин отметил, что депутаты должны ответственнее подходить к своим заявлениям и предложениям. И заявление одного депутата - это не мнение Госдумы, фракции или комитета", - написала она в своем Telegram-канале.

Поводом для обсуждения этой темы послужила ситуация, сложившаяся после публикации 14 августа в газете "Коммерсантъ" статьи о том, что зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина направила в министерства и ведомства письмо с предложением запретить эксплуатацию старых машин. Эта информация была опровергнута, в том числе и самой Когогиной, по словам которой речь идет лишь о предложении принять меры для стимулирования обновления парка коммерческого транспорта, а не личных авто. Однако новостные агрегаторы продолжали выводить в топы заголовки о планах по "запрету старых машин".

Как отметил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин, "принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки".

В новость были внесены изменения (13:24 мск) - добавлена информация по тексту.