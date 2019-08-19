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Визит исполнительного вице-президента Венесуэлы в Москву запланирован на 21 августа

Дельси Родригес уже посещала Москву в начале марта

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес намерена посетить Москву 21 августа. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в МИД РФ.

"Визит запланирован на 21 августа", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Родригес посещала Москву в начале марта. Тогда она обсудила с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пути дальнейшей координации на международной арене, в том числе ситуацию в Венесуэле, а также совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике. В частности, Родригес заявила о намерении Боливарианской Республики перенести европейский офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в Москву.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
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