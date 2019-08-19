Путин прибыл в форт Брегансон

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в городок Борм-ле-Мимоза департамента Вар на средиземноморском побережье Прованса, где расположена летняя резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона - форт Брегансон. Французский лидер пригласил главу российского государства посетить юг страны в ходе телефонного разговора 18 июля.

Путина во внутреннем дворе резиденции встретили Макрон и его супруга Бриджит. Причем глава российского государства сначала обратился к супруге французского лидера, подарив ей букет цветов в пастельно-розовых тонах, а затем поприветствовал рукопожатием и Эмманюэля Макрона.

Ранее французские СМИ сообщали, что первая дама Франции получила травму руки во время отпуска, который президентская чета проводит в форте Брегансон. В субботу она появилась на мероприятии по случаю 75-летнего юбилея освобождения города Борм-ле-Мимоза с повязкой на руке. Однако президента России Бриджит Макрон в понедельник вышла встречать уже без перевязи.

Как уточнил ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, все запланированные переговоры в различных форматах пройдут в стенах старинного форта. По его словам, французская сторона предлагает начать мероприятия предстоящего визита с общения с прессой. После чего пройдут переговоры лидеров в составе небольших делегаций. В частности, Россию будут представлять глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также посол России во Франции Алексей Мешков. Столь же немногочисленный состав будет и со стороны хозяев. Затем лидеры пообщаются в формате тет-а-тет. После чего состоится обед, на который приглашены члены делегаций. Ушаков не исключил, что российский лидер по итогам переговоров может отдельно пообщаться с журналистами "кремлевского пула" и ответить на их вопросы.

Форт Брегансон

История форта началась во II в. до н.э., когда лигурийцы построили здесь первую крепость на скалистом полуострове и назвали выдающийся в море скалистый полуостров Briganconia, что значит "высота". С тех пор форт стал излюбленным местом отдыха французских королей, посещавших свои южные владения. В 1617 году во время войны с Испанией форт был укреплен по распоряжению кардинала Ришелье. До 1968 года здесь размещалась военная часть, однако по желанию генерала Де Голля форт был перестроен, став летней резиденцией президентов Французской Республики.

Наиболее часто Брегансон посещал президент Жорж Помпиду с супругой. Последующие главы французского государства предпочитали другие резиденции и реже бывали в форте Брегансон. Вместе с тем Франсуа Миттеран провел здесь свою последнюю пресс-конференцию, а Жак Ширак - последний президентский отпуск. В Брегансон неоднократно приезжал Николя Саркози, однако Франсуа Олланд был в резиденции всего однажды, в 2012 году, а затем распорядился открыть ее для посетителей, посчитав, что содержание такого редко посещаемого "дома отдыха" обходится казне слишком дорого. С 2014 года любой турист может посетить резиденцию французских президентов за €10 по предварительной записи на сайте местного офиса туризма в те дни, когда она пустует.

Брегансон приглянулся новому президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а его супруга Брижит занялась его реконструкцией, распорядившись построить на территории бассейн, что вызвало критику со стороны оппозиции. В настоящее время форт представляет собой две башни, основное здание с бельведером, выходящим на частный пляж, сад и вертолетную площадку.