Макрон обсудит с Путиным возможность проведения саммита в "нормандском формате"

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 августа. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят возможность проведения саммита в "нормандском формате" для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины. Об этом французский лидер заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой перед встречей в форте Брегансон на юге Франции.

"Мы используем возможность, чтобы обсудить эту ситуацию для подготовки встреч в будущем. В тесном контакте с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и канцлером [Германии Ангелой] Меркель мы бы рассмотрели возможность проведения нового саммита в "нормандском формате" в ближайшие недели, если нам удастся создать пути для продвижения [переговоров]", - заявил Макрон.