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Официальная часть переговоров Путина и Макрона продлилась около 2,5 часа

Российскую сторону на переговорах помимо Путина представляют его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Официальная часть переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в летней резиденции французского лидера Форт Брегансон завершилась. Она длилась около 2,5 часа, сообщили в понедельник в пресс-службе главы российского государства.

Как оба политика сообщили на пресс-конференции, которая предшествовала встрече, главной темой помимо развития двусторонних отношений стал целый ряд резонансных международных вопросов. Лидеры обсудили сирийское урегулирование, ситуацию в Ливии, иранскую ядерную программу и перспективы нового саммита в нормандском формате.

По окончании двусторонней встречи Путина и Макрона запланирован обед в составе делегаций. Российскую сторону помимо Путина представляют его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаИранСирияРоссияФранцияЛивияПесков, Дмитрий СергеевичУшаков, Юрий ВикторовичМакрон, Эмманюэль
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