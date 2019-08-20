В Сахалинской области началось досрочное голосование на выборах губернатора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование началось на выборах главы Сахалинской области, сообщили ТАСС во вторник в региональной избирательной комиссии.

"Стартовало досрочное голосование на выборах губернатора, начинают голосовать суда, находящиеся в плавании, готовятся к досрочному голосованию в труднодоступных и отдаленных местностях", - сказал представитель избиркома. Он также пояснил, что, согласно закону, досрочное голосование должно пройти в период с 18 августа по 7 сентября. Фактически голосование на судах начнется 21 августа, а в поселениях - с 25 августа.

По его словам, до избирателей будут добираться на вертолетах и специальной технике. Кроме отдаленных поселений, посетить планируется маяки, метеостанции и нефтяные платформы.

На президентских выборах 2018 года в Сахалинской области досрочно проголосовали 4,5 тыс. человек. "Сколько будет охвачено на этих выборах, будет ясно по итогам голосования", - сказал представитель избиркома. Всего на Сахалине насчитывается более 375,5 тыс. избирателей.

На должность главы региона претендуют и.о. губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.

Выборы губернатора Сахалинской области назначены на 8 сентября 2019 года.