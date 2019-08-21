Игоря Сагитова назначили генеральным консулом России в Гонконге

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Игорь Сагитов приказом министра иностранных дел России назначен генеральным консулом РФ в Гонконге. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте российского дипведомства.

Сагитову 55 лет, он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет корейским и английским языками.

На дипломатическую службу поступил в 1986 году по окончании МГИМО МИД СССР. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2011-2015 годах был советником-посланником посольства РФ в КНДР, а с 2015 года работал заместителем директора Первого департамента Азии.

Предыдущим генконсулом РФ в Гонконге был Александр Козлов.