Захарова: представительство РФ в Одессе оказывает Мефедову консульскую помощь

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Генконсульство России в Одессе оформило россиянину Евгению Мефедову, освобожденному на Украине под залог по делу о сепаратизме, документы и оказывает всю необходимую помощь. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Документы Евгению оформили вчера, плата не взималась. Российские представительства на Украине оказывают россиянину консульскую помощь", - написала она в Facebook.

16 августа Центральный районный суд города Николаева принял решение о возможности освобождения россиянина Евгения Мефедова под залог. 19 августа необходимая для залога сумма при участии "Оппозиционной платформы" была собрана, и Мефедов был освобожден из-под стражи. Как пояснил адвокат, Мефедов не находится под домашним арестом, не носит электронных браслетов, но "у них есть ряд процессуальных обязательств".

Ранее Мефедов обвинялся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Суд длился несколько лет и в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" признал невиновными и постановил освободить 19 человек, в том числе Мефедова. Однако в тот же день прямо в зале суда оправданные Сергей Долженков и Евгений Мефедов были арестованы по новому обвинению - на этот раз в сепаратизме (ст. 110 УК Украины).