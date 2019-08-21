Орешкин и Мезенцев обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы интеграционной повестки, сообщает в среду министерство на своей странице в Facebook.

"Глава Минэкономразвития Максим Орешкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым", - говорится в сообщении.

"На встрече также затронули значимые для двусторонних отношений вопросы интеграционной повестки", - сообщает министерство.

В сообщении отмечается также, что на встрече обсуждалось взаимодействие сторон при подготовке дорожной карты по реализации положений Союзного договора 1999 года. Посол, входящий в двустороннюю рабочую группу, отметил результативность и последовательность сотрудничества России и Белоруссии. Это подтверждает масштаб и значимость Союзного договора, чье 20-летие будет отмечаться в декабре, подчеркнул он.

Двусторонняя российско-белорусская рабочая группа создана в декабре 2018 года. С российской стороны ее возглавляет Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой. Цель группы - разрешение вопросов, связанных с интеграционной повесткой двух государств.